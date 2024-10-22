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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Полтавской области начали расследование после обнаружения на пункте сбора тела мужчины с признаками самоубийства

В Полтавской области начали расследование после обнаружения на пункте сбора тела мужчины с признаками самоубийства

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 09:39  •  5348 просмотра

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В техническом помещении пункта сбора военнообязанных в Полтавской области обнаружено тело мужчины с признаками самоубийства. Полиция начала уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

В Полтавской области полиция начала уголовное производство по инциденту с обнаружением тела мужчины в техническом помещении пункта предварительного сбора военнообязанных с явными признаками того, что он сам покончил с собой. Такой комментарий спикера полиции Полтавщины Юрия Сулаева приводит "Суспільне", пишет УНН.

Детали

Как сообщил представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев, по данному факту начато производство по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство". По данным от источников "Суспільне", "мужчина покончил с собой в помещении пункта предварительного сбора военнообязанных в Щербановской громаде". "Он повесился в туалете. Его тело нашли техработники", - говорится в сообщении.

Дополнение

21 октября в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он сам покончил с собой. Следов насилия обнаружено не было. На место происшествия сразу были вызваны правоохранители, которые начали следственные действия, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
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