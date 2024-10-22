В Полтавской области начали расследование после обнаружения на пункте сбора тела мужчины с признаками самоубийства

В Полтавской области полиция начала уголовное производство по инциденту с обнаружением тела мужчины в техническом помещении пункта предварительного сбора военнообязанных с явными признаками того, что он сам покончил с собой. Такой комментарий спикера полиции Полтавщины Юрия Сулаева приводит "Суспільне", пишет УНН.

Детали

Как сообщил представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев, по данному факту начато производство по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство". По данным от источников "Суспільне", "мужчина покончил с собой в помещении пункта предварительного сбора военнообязанных в Щербановской громаде". "Он повесился в туалете. Его тело нашли техработники", - говорится в сообщении.

Дополнение

21 октября в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он сам покончил с собой. Следов насилия обнаружено не было. На место происшествия сразу были вызваны правоохранители, которые начали следственные действия, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.