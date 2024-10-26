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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Черниговщине полиция остановила авто: водитель иностранец, пассажир - в розыске за уклонение от мобилизации

Киев  •  УНН

22:31 • 856 просмотра

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На дорожной станции полиция остановила Mercedes с иностранцем за рулем и пассажиром в розыске. Во время задержания возникла стычка с двумя мужчинами, которые пытались помешать действиям полиции.

На дорожной станции Черниговщины полиция остановила автомобиль Mercedes, водитель которого иностранец, а пассажир находится в розыске за уклонение от мобилизации. Об этом сообщает Патрульная полиция Черниговской области, передает УНН.

Детали

Когда правоохранители пригласили мужчину отправиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), он отказался и закрылся в салоне автомобиля. В этот момент к станции подъехал еще один автомобиль Mercedes, из которого вышли двое мужчин, которые начали препятствовать действиям полиции. Один из них вел себя агрессивно, поэтому патрульные были вынуждены применить слезоточивый газ, наручники и задержать его.

По факту инцидента на нарушителя был составлен административный протокол по ст. 185 КУоАП за злостное неповиновение законному распоряжению. После задержания мужчине стало плохо, и полицейские вызвали скорую помощь. Он был госпитализирован, а впоследствии выписан. Пассажир из автомобиля вышел самостоятельно и был доставлен в ТЦК и СП, где на него составили протокол по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП. Руководство управления патрульной полиции инициировало проверку всех обстоятельств происшествия.

Усиление ответственности за уклонение от мобилизации: Рада приняла законопроект9 мая 2024, 07:35 • 20211 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКриминал и ЧП
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