На Чернігівщині поліція зупинила авто: водій іноземець, пасажир - у розшуку за ухилення від мобілізації
Київ • УНН
На дорожній станції поліція зупинила Mercedes з іноземцем за кермом та пасажиром у розшуку. Під час затримання виникла сутичка з двома чоловіками, які намагалися завадити діям поліції.
На дорожній станції Чернігівщини поліція зупинила автомобіль Mercedes, водій якого іноземець, а пасажир перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації. Про це повідомляє Патрульна поліція Чернігівської області, передає УНН.
Деталі
Коли правоохоронці запросили чоловіка відправитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), він відмовився і зачинений в салоні автомобіля. У цей момент до станції під’їхав ще один автомобіль Mercedes, з якого вийшли двоє чоловіків, які почали перешкоджати діям поліції. Один з них поводився агресивно, відтак патрульні були змушені застосувати сльозогінний газ, кайданки та затримати його.
За фактом інциденту на порушника було складено адміністративний протокол за ст. 185 КУпАП за злісну непокору законному розпорядженню. Після затримання чоловікові стало погано, і поліцейські викликали швидку допомогу. Він був шпиталізований, а згодом виписаний. Пасажир з автомобіля вийшов самостійно та був доставлений до ТЦК та СП, де на нього склали протокол за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП. Керівництво управління патрульної поліції ініціювало перевірку всіх обставин події.
Посилення відповідальності за ухилення від мобілізації: Рада ухвалила законопроєкт09.05.24, 10:35 • 20421 перегляд