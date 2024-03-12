В Киеве прозвучало уже 1000 воздушных тревог с начала полномасштабного вторжения рф

Сегодня, 12 марта, в Киеве прозвучала 1000 воздушная тревога с начала полномасштабного вторжения рф. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

С начала полномасштабного вторжения в Киеве прозвучало ровно 1000 воздушных тревог. Общая продолжительность 1165 часов и 26 минут - заявили в КМВА.

В ведомстве добавляют, что это фактически 48 дней непрерывных тревог, то есть более полутора месяцев жизни в укрытиях.

Напомним

Израиль готов предоставить Украине системы раннего предупреждения для обнаружения российских ракетных ударов и атак беспилотников.