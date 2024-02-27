Ізраїль готовий передати Україні системи раннього попередження про ракетні удари
Київ • УНН
Ізраїль готовий надати Україні системи раннього попередження для виявлення російських ракетних ударів і атак безпілотників.
Ізраїль працює над передачею Україні систем раннього попередження про ракетні удари та атаки безпілотників. Про це заявив постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН.
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Ізраїль працює над тим, щоб надати Україні системи раннього попередження для захисту від ракетних ударів Росії та атак безпілотників
Посадовець також зазначив, що в перший тиждень після початку вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року Ізраїль направив Україні понад 100 тонн гуманітарного обладнання і що сотні українців пройшли лікування в ізраїльських лікарнях та реабілітаційних центрах.
Ізраїльський дипломат заявив, що Іран постачає Росії безпілотники, які використовуються у війні в Україні.
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