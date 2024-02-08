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Ізраїль надасть всім українським біженцям посвідки на постійне проживання

Ізраїль надасть всім українським біженцям посвідки на постійне проживання

Київ • УНН

 • 106389 перегляди

Ізраїльський суд зобов'язав імміграційну владу протягом місяця видати посвідки на постійне проживання всім українським біженцям, які перебувають в Ізраїлі.

Суд Тель-Авіва зобов'язав Управління з питань імміграції надати всім українським біженцям в Ізраїлі візу "Алеф-5", яка відкриває право на тимчасовий захист від видворення. Про це повідомила газета Makor Rishon, передає УНН.

Деталі

Рішення схвалила суддя Міхаль Агамон-Гонен. Вона зазначила, що влада не змогла визначити політику щодо українських біженців майже два роки, і тому суд змушений був втрутитися.

Агамон-Гонен зобов'язала Управління у справах іммігрантів упродовж місяця видати всім українським біженцям в Ізраїлі вищезгадану візу та опублікувати це рішення на офіційному сайті.

Доповнення

Віза Алеф-5 надає статус тимчасового мешканця країни з правом на працевлаштування, медичне обслуговування, освіту та соціальне забезпечення

Відомо, що  початку повномасштабного вторгнення Росії українці, які вимушено залишили батьківщину, досі перебувають у статусі туристів в Ізраїлі.

Станом на серпень 2023 року в Ізраїлі проживали понад 14 тисяч біженців з України. За даними українського посольства, після нападу Хамасу понад дві тисячі українців звернулися, щоб евакуюватися з країни та Смуги Гази. Трьома евакуаційними рейсами Ізраїль покинули 436 громадян України.

"Ні в якому разі": Ізраїль відкидає пропозицію ХАМАС про припинення вогню - ЗМІ 07.02.24, 17:29 • 22907 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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