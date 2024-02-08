Израиль предоставит всем украинским беженцам постоянный вид на жительство
Израильский суд обязал иммиграционные власти в течение месяца выдать постоянные виды на жительство всем украинским беженцам, которые находятся в Израиле.
В Беларуси КГБ осуществляет давление на украинцев
КГБ в Беларуси усилил давление на украинцев, часто допрашивая и обыскивая их, пытаясь найти информаторов для сотрудничества против Украины.
КНДР прекращает любое экономическое сотрудничество с Южной Кореей
Северная Корея голосует за отмену всех экономических соглашений с Южной Кореей и отмену законов, регулирующих экономическое сотрудничество между двумя странами.
В Николаеве оккупанты попали в бассейн
Россияне атаковали бассейн в Николаеве с помощью беспилотников 8 февраля.
В Одессе повреждена гражданская инфраструктура в результате ночной атаки
Ночная атака беспилотника на Одессу повредила недостроенную многоэтажку и учебное заведение, но никто не пострадал.
Bloomberg: Евросоюз готовится к победе Трампа на выборах президента США
Европейская комиссия готовится к возможному ужесточению торговых ограничений и более агрессивному политическому стилю в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Германия начала национализацию дочерних компаний "Роснефти"
Правительство Германии принимает меры для национализации дочерних компаний "Роснефти" в Германии после передачи их под внешнее управление.
В Николаеве есть попадания
Мэр Николаева сообщил о взрывах в городе от авиаударов и посоветовал жителям держаться подальше от окон до полного затишья.
Генсек НАТО заявил, что Швеция скоро станет членом Альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что парламент Венгрии может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО после того, как он снова соберется в конце февраля.
В Николаеве раздаются взрывы
Взрывы прогремели в Николаеве после того, как, по сообщениям украинских военных, беспилотные летательные аппараты из Черного моря вошли в регион северным курсом.