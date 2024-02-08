Израиль предоставит всем украинским беженцам постоянный вид на жительство

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  103336 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  116088 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  150668 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  205453 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  227924 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  217881 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  244499 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  251140 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  207336 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  189283 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Израиль предоставит всем украинским беженцам постоянный вид на жительство

Израильский суд обязал иммиграционные власти в течение месяца выдать постоянные виды на жительство всем украинским беженцам, которые находятся в Израиле.

Общество •   •  1341 просмотра
Израиль предоставит всем украинским беженцам постоянный вид на жительство

В Беларуси КГБ осуществляет давление на украинцев

КГБ в Беларуси усилил давление на украинцев, часто допрашивая и обыскивая их, пытаясь найти информаторов для сотрудничества против Украины.

Война •   •  1479 просмотра
В Беларуси КГБ осуществляет давление на украинцев

КНДР прекращает любое экономическое сотрудничество с Южной Кореей

Северная Корея голосует за отмену всех экономических соглашений с Южной Кореей и отмену законов, регулирующих экономическое сотрудничество между двумя странами.

Новости Мира •   •  1047 просмотра
КНДР прекращает любое экономическое сотрудничество с Южной Кореей

В Николаеве оккупанты попали в бассейн

Россияне атаковали бассейн в Николаеве с помощью беспилотников 8 февраля.

Война •   •  3094 просмотра
В Николаеве оккупанты попали в бассейн

В Одессе повреждена гражданская инфраструктура в результате ночной атаки

Ночная атака беспилотника на Одессу повредила недостроенную многоэтажку и учебное заведение, но никто не пострадал.

Война •   •  3202 просмотра
В Одессе повреждена гражданская инфраструктура в результате ночной атаки

Bloomberg: Евросоюз готовится к победе Трампа на выборах президента США

Европейская комиссия готовится к возможному ужесточению торговых ограничений и более агрессивному политическому стилю в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Новости Мира •   •  2520 просмотра
Bloomberg: Евросоюз готовится к победе Трампа на выборах президента США

Германия начала национализацию дочерних компаний "Роснефти"

Правительство Германии принимает меры для национализации дочерних компаний "Роснефти" в Германии после передачи их под внешнее управление.

Новости Мира •   •  2735 просмотра
Германия начала национализацию дочерних компаний "Роснефти"

В Николаеве есть попадания

Мэр Николаева сообщил о взрывах в городе от авиаударов и посоветовал жителям держаться подальше от окон до полного затишья.

Война •   •  4119 просмотра
В Николаеве есть попадания

Генсек НАТО заявил, что Швеция скоро станет членом Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что парламент Венгрии может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО после того, как он снова соберется в конце февраля.

Политика •   •  8309 просмотра
Генсек НАТО заявил, что Швеция скоро станет членом Альянса

В Николаеве раздаются взрывы

Взрывы прогремели в Николаеве после того, как, по сообщениям украинских военных, беспилотные летательные аппараты из Черного моря вошли в регион северным курсом.

Война •   •  10774 просмотра
В Николаеве раздаются взрывы