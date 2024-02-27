Израиль готов передать Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах

Израиль работает над передачей Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотников. Об этом заявил постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН.

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Израиль работает над тем, чтобы предоставить Украине системы раннего предупреждения для защиты от ракетных ударов России и атак беспилотников сказал Эрдан.

Чиновник также отметил, что в первую неделю после начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Израиль направил Украине более 100 тонн гуманитарного оборудования и что сотни украинцев прошли лечение в израильских больницах и реабилитационных центрах.

Израильский дипломат заявил, что Иран поставляет России беспилотники, которые используются в войне в Украине.

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