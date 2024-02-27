Израиль готов передать Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах
Киев • УНН
Израиль готов предоставить Украине системы раннего предупреждения для обнаружения российских ракетных ударов и атак беспилотников.
Израиль работает над передачей Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотников. Об этом заявил постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН.
Детали
Израиль работает над тем, чтобы предоставить Украине системы раннего предупреждения для защиты от ракетных ударов России и атак беспилотников
Чиновник также отметил, что в первую неделю после начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Израиль направил Украине более 100 тонн гуманитарного оборудования и что сотни украинцев прошли лечение в израильских больницах и реабилитационных центрах.
Израильский дипломат заявил, что Иран поставляет России беспилотники, которые используются в войне в Украине.
Израиль предоставит всем украинским беженцам постоянный вид на жительство8 февраля 2024, 02:30 • 105919 просмотров
Израиль готов передать Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах
Израиль готов предоставить Украине системы раннего предупреждения для обнаружения российских ракетных ударов и атак беспилотников.
27 февраля: Международный день белого медведя, Всемирный день оптимиста
Сегодня, 27 февраля зоозащитники и любители дикой природы приобщаются к празднованию Международного дня белого (полярного) медведя. Белые медведи - крупнейшие наземные хищные животные на планете.
Bloomberg: Россия импортировала подсанкционных товаров на €450 млн
По данным европейского чиновника, за первые девять месяцев 2023 года Россия импортировала из ЕС и третьих стран санкционных товаров на сумму 450 миллионов евро.
Запад планирует привлечь третьи страны для поставок боеприпасов Украине - Макрон
Запад планирует привлечь третьи страны к поставкам боеприпасов в Украину для поддержки ее обороны от российского вторжения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Над Брянщиной сбили два дрона
Сообщается, что 27 февраля два беспилотника, которые якобы пытались атаковать объекты в Брянской области России, были сбиты средствами противовоздушной обороны без жертв и разрушений.
Байден дал интервью комику Сету Мейерсу в Нью-Йорке
Президент Байден дал интервью комику Сету Майеру во время предвыборной кампании в Нью-Йорке, чтобы охватить больше избирателей за пределами традиционных пресс-конференций.
США нанесли удары по надводным беспилотникам хуситов в Йемене
Американские военные сообщили об уничтожении трех беспилотных надводных кораблей, двух противокорабельных крылатых ракет и одного беспилотника, которые готовились осуществить атаку с территории Йемена 26 февраля.
На Полтавщине попаданий не зафиксировано - председатель ОВА
Глава Полтавской областной администрации сообщил, что в ночь на 27 февраля в регионе не было зафиксировано никаких потерь от российских обстрелов.
В Британии похитили военную форму для украинских бойцов
Военная одежда, предназначенная для украинских солдат, которые тренируются в Великобритании, была похищена из гражданского грузовика во время ночной остановки.
Иран впервые с 2021 года снизил запасы высокообогащенного урана
Иран сократил свои запасы высокообогащенного урана впервые с 2021 года, смешав 31,8 кг урана, обогащенного до 60%, с менее обогащенным материалом, снизив количество урана, обогащенного до 60%, со 128,3 кг до 121,5 кг, говорится в отчете МАГАТЭ.