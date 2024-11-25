В Киеве опровергли информацию о возгорании балкона от атаки дронов
Киев • УНН
Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что информация о возгорании балкона в многоэтажном доме из-за атаки БпЛА не подтвердилась. Чрезвычайных ситуаций и повреждений не зафиксировано.
Информация о возгорании балкона в Киеве из-за атаки БпЛА не подтвердилась. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
В столице после тщательной обработки данных оказалось, что информация о возгорании балкона на одном из этажей многоэтажного дома, якобы вызванное атакой беспилотного летательного аппарата, не нашла подтверждения.
На данный момент чрезвычайных ситуаций или повреждений, связанных с этим событием, не зафиксировано.
Напомним
Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева загорелись окна балкона на девятом этаже девятиэтажного жилого дома.
В столице в результате атаки БпЛА вспыхнул пожар в жилом доме и обломки упали на частный сектор24 нояб. 2024, 22:27 • 6325 просмотров