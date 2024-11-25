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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве опровергли информацию о возгорании балкона от атаки дронов

В Киеве опровергли информацию о возгорании балкона от атаки дронов

Киев  •  УНН

 • 1353 просмотра

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Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что информация о возгорании балкона в многоэтажном доме из-за атаки БпЛА не подтвердилась. Чрезвычайных ситуаций и повреждений не зафиксировано.

Информация о возгорании балкона в Киеве из-за атаки БпЛА не подтвердилась. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

В столице после тщательной обработки данных оказалось, что информация о возгорании балкона на одном из этажей многоэтажного дома, якобы вызванное атакой беспилотного летательного аппарата, не нашла подтверждения.

На данный момент чрезвычайных ситуаций или повреждений, связанных с этим событием, не зафиксировано.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева загорелись окна балкона на девятом этаже девятиэтажного жилого дома. 

В столице в результате атаки БпЛА вспыхнул пожар в жилом доме и обломки упали на частный сектор24 нояб. 2024, 22:27 • 6325 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКиев