В Киеве начали устанавливать главную елку страны
Киев • УНН
В Киеве начали монтаж главной новогодней елки Украины высотой 15 метров. Белое искусственное дерево украсят голубыми гирляндами и серебристыми игрушками, открытие запланировано на День святого Николая.
На Софийской площади в Киеве начали установку главной новогодней елки Украины, передает УНН.
Высота искусственного дерева будет достигать 15 метров. Официальное открытие планируют 6 декабря-в День святого Николая.
Стало известно, когда и где в Киеве откроют главную елку страны27 нояб. 2024, 07:49 • 19072 просмотра
Главная елка страны будет белого цвета и украшена небесно-голубыми гирляндами. Также добавят серебристые и белые игрушки, матовые и в глянце.
Будет стоять праздничное дерево до 10 января.
"Новогодняя суета": секреты выбора новогодней елки30 нояб. 2024, 10:47 • 24597 просмотров