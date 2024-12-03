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В Киеве начали устанавливать главную елку страны

В Киеве начали устанавливать главную елку страны

Киев  •  УНН

 • 7522 просмотра

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В Киеве начали монтаж главной новогодней елки Украины высотой 15 метров. Белое искусственное дерево украсят голубыми гирляндами и серебристыми игрушками, открытие запланировано на День святого Николая.

На Софийской площади в Киеве начали установку главной новогодней елки Украины, передает УНН.

Высота искусственного дерева будет достигать 15 метров. Официальное открытие планируют 6 декабря-в День святого Николая.

Стало известно, когда и где в Киеве откроют главную елку страны27 нояб. 2024, 07:49 • 19072 просмотра

Главная елка страны будет белого цвета и украшена небесно-голубыми гирляндами. Также добавят серебристые и белые игрушки, матовые и в глянце.

Будет стоять праздничное дерево до 10 января.

"Новогодняя суета": секреты выбора новогодней елки30 нояб. 2024, 10:47 • 24597 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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