"Новогодняя суета": секреты выбора новогодней елки

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Обзор трех основных материалов для искусственных новогодних елок: монофиламентная нить, ПВХ-пленка и полипропилен. Подробный анализ преимуществ, недостатков и ценовых характеристик каждого типа, а также рекомендации по выбору высоты дерева.

Выбор новогодней елки - это настоящее искусство, которое создает атмосферу праздника и уюта в вашем доме. Современные тренды предлагают широкий выбор материалов, стилей и подходов, от классических зеленых елок до разноцветных.

Ищете ли вы компактную елку для небольшого пространства или большую пышную красавицу для семейных торжеств, есть несколько важных нюансов, которые помогут сделать ваш выбор идеальным. УНН собрал для вас преимущества и особенности различных материалов, чтобы вы могли выбрать свою идеальную елку.

Как выбрать искусственную елку?

Стоит начать с того, что существует 2 вида искусственных деревьев: сосна и ель. У них есть свои особенности, ведь ветви сосны направлены вверх, не закрывают ствол, а крона овальной формы. А вот елка имеет конусообразную крону, ветви направлены вниз, поэтому скрывают ствол, а такое она имеет характерный более темный цвет, в отличие от сосны. Здесь уже нужно выбирать учитывая вкус.

Чтобы выбрать материал, из которого будет ваша новогодняя красавица, стоит учитывать наличие домашних любимцев, детей, аллергий и многие другие факторы.

Всего имеется 3 вида материала: монофиламентная нить, ПВХ-пленка, полипропилен (литая).

Монофиламентная нить: пушистая королева сосен

Этот материал обеспечивает невероятно густой и пушистый вид, который идеально подходит для создания искусственных сосен. Благодаря жесткости монофиламентная нить создает эффект натуральности.

Преимущества

  • Густота и пушистость, похожая на настоящую сосну.
  • Прочность и долговечность.
  • Устойчивость к деформациям даже после многолетнего использования.
  • Красивый вид в больших помещениях.

Недостатки

  • Более высокая стоимость по сравнению с ПВХ.
  • Менее реалистичная структура хвои, чем у литых моделей.
  • Из-за густоты сложнее украшать большими игрушками.

Стоимость: в целом, это один из самых бюджетных вариантов 

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Пленка ПВХ: звезда демократических праздников

ПВХ-пленка - самый распространенный и бюджетный вариант для искусственных елок. Материал создает нежную и мягкую хвою, идеально подходящую для изготовления традиционных елок.

Преимущества

  • Доступная цена.
  • Широкий выбор форм, цветов и размеров.
  • Простота в использовании и хранении.
  • Легкий вес, что упрощает монтаж и транспортировку.

Недостатки

  • Менее реалистичный вид, чем у полипропиленовых и литых моделей.
  • Мягкость хвои, что может терять форму со временем.
  • Ветви могут выглядеть менее густыми, особенно в больших моделях.
  • Склонность к выгоранию на солнце.

Стоимость: будет зависеть от размера, если выбирать "золотой стандарт" в 1,5 м то цена от 600 до 1200 грн

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Полипропилен: идеал совершенства

Полипропилен - это премиум-материал, позволяющий создавать искусственные елки, которые практически не отличить от живых деревьев. Хвоя изготавливается методом литья, что обеспечивает максимальную реалистичность.

Преимущества

  • Абсолютное сходство с живыми елками.
  • Прочность и долговечность.
  • Материал не теряет цвета и не деформируется даже после десятилетий использования.
  • Экологичность: материал можно перерабатывать.

Недостатки

  • Высокая стоимость.
  • Более сложный процесс производства, ограничивающий варианты размеров и форм.
  • Из-за веса может быть сложнее установить в больших моделях.

Стоимость: елка размера 1,5 м будет стоить от 2200 грн

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Также отличным вариантом может стать заснеженная елка.

Есть несколько видов имитации снега:

  • Флокированное покрытие: на ветки наносится специальный клей, а затем добавляется текстурированный материал (флок), имитирующий снег. Это может быть измельченное текстильное волокно или синтетический порошок.
  • Спрей-покрытие: это нанесение искусственного снега в виде аэрозоля. Такой вариант часто используется для бюджетных моделей. Менее долговечен, ведь снег может со временем осыпаться, поэтому, если у вас есть домашние любимцы или дети, нужно быть осторожнее.

Преимущества заснеженной елки

  • Уникальный внешний вид
  • Не требует дополнительного декора
  • Разнообразие стилей
  • Долговечность

Недостатки заснеженной елки

  • Чувствительность к пыли
  • Более высокая цена
  • Хрупкость
  • Сложность в выборе декора
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А как насчет высоты елки?

Выбирая искусственную елку, стоит учитывать ее высоту. Компактные модели высотой до 90 сантиметров прекрасно подойдут для небольших помещений или как аккуратный праздничный акцент. 

В то же время елки высотой 120-180 сантиметров станут идеальным выбором для создания яркой праздничной атмосферы, особенно в больших семьях или семьях с детьми. Однако следует помнить, что для таких моделей понадобится больше свободного пространства.

Не забудьте, что указанная в характеристиках высота елки включает как подставку, так и верхушку.

Чем выше елка, тем больше ее диаметр, потому что для ее изготовления используется больше материалов, что делает дерево более пышным.

Диаметр измеряется внизу, когда веточки нижнего яруса полностью расправлены. Если нужно немного уменьшить ширину, можно поднять ветки вверх. Чтобы избежать неудобств, стоит заранее измерить пространство, где будет стоять ваша новогодняя красавица. Не полагайтесь только на визуальную оценку: слишком маленькая елка будет выглядеть неуместно, а слишком большая может создать дискомфорт.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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