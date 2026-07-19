В Киеве мужчина ударил женщину по лицу на остановке, полиция возбудила дело
Киев • УНН
В Печерском районе Киева 61-летний мужчина ударил 44-летнюю женщину по лицу на автобусной остановке. Полиция начала уголовное производство по факту легкого телесного повреждения.
В Киеве на остановке общественного транспорта в Печерском районе мужчина ударил женщину, полиция начала уголовное производство, передает УНН.
Детали
Правоохранители начали уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений 44-летней женщине. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.
На днях на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что около 20:30 на автобусной остановке по улице Госпитальной к ней подошел неизвестный мужчина и без причины ударил ее по лицу.
Сотрудники Печерского управления полиции совместно с патрульными разыскали правонарушителя. Им оказался 61-летний местный житель.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.
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