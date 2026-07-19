В Киеве из-за последствий массированной атаки РФ изменили движение общественного транспорта

$44.6251.16
ukenru
05:48 • 6038 просмотра
Количество пострадавших в Киеве из-за атаки рф возросло до 15 - ГСЧСPhoto
04:56 • 12092 просмотра
После ночной атаки БПЛА в Ставрополе одновременно горят три нефтебазы - OSINT-анализPhotoVideo
19 июля, 00:41 • 14330 просмотра
В третий раз за две недели дроны атаковали нефтебазу в ставропольском крае рфVideo
18 июля, 13:26 • 29462 просмотра
Финал ЧМ-2026: Испания и Аргентина определят чемпиона мираPhotoVideo
18 июля, 12:23 • 52547 просмотра
Зеленский рассматривает вопрос увольнения Сырского - FT
18 июля, 11:14 • 57906 просмотра
Впервые министры: кто они – новые лица Кабмина
18 июля, 10:05 • 33283 просмотра
Россия готовит этой осенью мобилизацию от 500 000 человек - ЦПД
18 июля, 09:28 • 30409 просмотра
Трамп усилил авиаудары по Ирану, но рискует повторить старые ошибки - Reuters
18 июля, 07:45 • 20973 просмотра
Туск позитивно отреагировал на шаги Зеленского по улучшению отношений Польши и Украины
18 июля, 06:56 • 19958 просмотра
Технические работы в Резерв+ 18-22 июля - в Минобороны уточнили работу приложения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3м/с
54%
746мм
Популярные новости
РФ массированно атакует Киев баллистикой, Воздушные силы сообщили о более чем 20 ракетах18 июля, 22:46 • 28934 просмотра
РФ массированно ударила баллистикой по Киеву: первые последствия18 июля, 23:10 • 20193 просмотра
Киев приходит в себя после баллистической атаки, в пяти районах пожары и разрушения, есть пострадавшиеVideo19 июля, 00:31 • 21212 просмотра
Количество пострадавших в Киеве возросло до семи после ракетной атаки РФPhotoVideo19 июля, 01:26 • 12953 просмотра
В Киеве из-за ночной атаки рф погиб человек, еще восемь пострадали: ГСЧС рассказала о последствиях в районахPhoto04:11 • 10352 просмотра
публикации
Впервые министры: кто они – новые лица Кабмина 18 июля, 11:14 • 57906 просмотра
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17 июля, 17:04 • 47409 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты17 июля, 13:54 • 54083 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto17 июля, 10:41 • 62903 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 68556 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Джон Ф. Кеннеди
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Канада
Иордания
Иран
Реклама
УНН Lite
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 28383 просмотра
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 29072 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP17 июля, 13:42 • 31084 просмотра
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей17 июля, 12:54 • 26648 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto17 июля, 10:01 • 44636 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
P-800 Oniks
Кх-59
Шахед-136

В Киеве из-за последствий массированной атаки РФ изменили движение общественного транспорта

Киев • УНН

 • 1454 просмотра

В Киеве 19 июля из-за повреждения контактной сети задерживается курсирование троллейбусов, трамваев и автобусов. Для перевозок организовали временное автобусное сообщение и изменили маршруты.

В Киеве из-за последствий массированной атаки РФ изменили движение общественного транспорта

В Киеве 19 июля из-за повреждения контактной сети и ограничения движения на отдельных участках общественный транспорт курсирует с изменениями. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

Из-за повреждения контактной сети и ограничения движения задерживается курсирование троллейбусов №№ 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, трамваев №№ 14, 15, 18 и автобусов №№ 2, 9, 50, 112.

Для обеспечения перевозок по маршрутам трамваев №№ 14 и 15 организовали временное автобусное сообщение:

  • № 14-Т - проспект Отрадный - Дегтяревский путепровод.

    Также изменили маршруты троллейбусов:

    • № 19 - площадь Космонавтов - Воздухофлотский путепровод;
      • № 31 - улица Милославская - Дегтяревский путепровод;
        • № 35 - Кадетский Гай - бульвар Чоколовский - улица Вадима Гетьмана, далее по собственному маршруту;
          • № 6, 18, 28, 33 - до станции метро «Почайна»;
            • № 16, 23 - до станции метро «Дорогожичи».

              Автобусы курсируют со следующими изменениями:

              • № 2 - улица Вахтанга Кикабидзе - улица Любомира Гузара - улица Вадима Гетьмана – улица Шулявская;
                • № 9 - улица Вахтанга Кикабидзе - бульвар Вацлава Гавела;
                  • № 50 - улица Северная - станция метро «Дорогожичи»;
                    • № 112 - до улицы Ивана Микитенко - улицы Сечевых Стрельцов.

                      В КГГА отметили, что движение общественного транспорта корректируется в соответствии с оперативной ситуацией. Пассажиров призывают следить за актуальными изменениями в работе маршрутов.

                      Контекст

                      В ночь против 19 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на столицу ударными беспилотниками. Воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов. По данным Киевской городской военной администрации, силы противовоздушной обороны уничтожили более десяти вражеских дронов. В результате атаки в столице зафиксировали повреждения, а экстренные службы в настоящее время продолжают ликвидировать последствия удара.

                      Напомним

                      Количество пострадавших в Киеве из-за атаки рф возросло до 15. Спасатели ликвидировали пожары в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах.

                      Александра Василенко

                      ОбществоВойна в УкраинеКиев
                      Взрывы
                      Воздушная тревога
                      Война в Украине
                      Киевская городская государственная администрация
                      Киев