В Киеве из-за последствий массированной атаки РФ изменили движение общественного транспорта
Киев • УНН
В Киеве 19 июля из-за повреждения контактной сети задерживается курсирование троллейбусов, трамваев и автобусов. Для перевозок организовали временное автобусное сообщение и изменили маршруты.
В Киеве 19 июля из-за повреждения контактной сети и ограничения движения на отдельных участках общественный транспорт курсирует с изменениями. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.
Детали
Из-за повреждения контактной сети и ограничения движения задерживается курсирование троллейбусов №№ 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, трамваев №№ 14, 15, 18 и автобусов №№ 2, 9, 50, 112.
Для обеспечения перевозок по маршрутам трамваев №№ 14 и 15 организовали временное автобусное сообщение:
- № 14-Т - проспект Отрадный - Дегтяревский
путепровод.
Также изменили маршруты троллейбусов:
- № 19 - площадь Космонавтов - Воздухофлотский
путепровод;
- № 31 - улица Милославская - Дегтяревский
путепровод;
- № 35 - Кадетский Гай - бульвар Чоколовский -
улица Вадима Гетьмана, далее по собственному маршруту;
- № 6, 18, 28, 33 - до станции метро «Почайна»;
- № 16, 23 - до станции метро «Дорогожичи».
Автобусы курсируют со следующими изменениями:
- № 2 - улица Вахтанга Кикабидзе - улица Любомира
Гузара - улица Вадима Гетьмана – улица Шулявская;
- № 9 - улица Вахтанга Кикабидзе - бульвар Вацлава
Гавела;
- № 50 - улица Северная - станция метро «Дорогожичи»;
- № 112 - до улицы Ивана Микитенко - улицы Сечевых
Стрельцов.
В КГГА отметили, что движение общественного транспорта корректируется в соответствии с оперативной ситуацией. Пассажиров призывают следить за актуальными изменениями в работе маршрутов.
Контекст
В ночь против 19 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на столицу ударными беспилотниками. Воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов. По данным Киевской городской военной администрации, силы противовоздушной обороны уничтожили более десяти вражеских дронов. В результате атаки в столице зафиксировали повреждения, а экстренные службы в настоящее время продолжают ликвидировать последствия удара.
Напомним
Количество пострадавших в Киеве из-за атаки рф возросло до 15. Спасатели ликвидировали пожары в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах.