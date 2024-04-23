В Киеве и области объявлена воздушная тревога

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  103779 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  107215 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  114699 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  109180 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  154169 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  223177 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  390807 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175319 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131628 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102515 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Новости по теме
В Киеве и области объявлена воздушная тревога

В Киеве и области объявлена воздушная тревога

  •  1912 просмотра
российские Шахеды летят на Киев из Обухова

российские Шахеды летят на Киев из Обухова

  •  3037 просмотра
БпЛА повредили дом и машину в российской деревне разумное

БпЛА повредили дом и машину в российской деревне разумное

  •  3059 просмотра
Боты генерируют почти половину интернет-трафика, создавая растущие угрозы

Боты генерируют почти половину интернет-трафика, создавая растущие угрозы

  •  2996 просмотра
Великобритания предоставит Украине самый большой пакет военной помощи

Великобритания предоставит Украине самый большой пакет военной помощи

  •  5747 просмотра
В Киевской области работает ППО

В Киевской области работает ППО

  •  11079 просмотра
В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы

  •  11359 просмотра
Шахеды с оккупированной Херсонщины направляются в Одессу

Шахеды с оккупированной Херсонщины направляются в Одессу

  •  12262 просмотра
Войска рф продвинулись в Очеретино - DeepState

Войска рф продвинулись в Очеретино - DeepState

  •  13249 просмотра
2 день чемпионата по параплаванию: Украинские параплаватели завоевали 8 медалей

2 день чемпионата по параплаванию: Украинские параплаватели завоевали 8 медалей

  •  12321 просмотра

Популярные

Миллениалы больше всего готовы к четырехдневной рабочей неделе, показал опрос в США

Миллениалы больше всего готовы к четырехдневной рабочей неделе, показал опрос в США

  •  60901 просмотра
Удар по объекту телевизионной инфраструктуры Харькова: оккупанты атаковали ракетой Х-59

Удар по объекту телевизионной инфраструктуры Харькова: оккупанты атаковали ракетой Х-59

  •  101697 просмотра
Розовая луна озарит ночное небо на этой неделе после пика метеорного потока Лириды

Розовая луна озарит ночное небо на этой неделе после пика метеорного потока Лириды

  •  104937 просмотра
Бегун с синдромом Дауна установил рекорд в Лондонском марафоне и попал в Книгу Гиннеса

Бегун с синдромом Дауна установил рекорд в Лондонском марафоне и попал в Книгу Гиннеса

  •  102666 просмотра
Около сотни пеликанов появились в небе во время ликвидации последствий российских обстрелов в Одесской области

Около сотни пеликанов появились в небе во время ликвидации последствий российских обстрелов в Одесской области

  •  97628 просмотра

Публикации

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

  •  125903 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  390807 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  311610 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  359500 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  397052 просмотра

В Киеве и области объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей призывают немедленно укрыться в убежищах гражданской обороны.

Война •   •  1912 просмотра
В Киеве и области объявлена воздушная тревога

российские Шахеды летят на Киев из Обухова

Военно-воздушные Силы Украины информируют о российских Шахедах, которые летят со стороны Обухова курсом на Киев.

Война •   •  3037 просмотра
российские Шахеды летят на Киев из Обухова

БпЛА повредили дом и машину в российской деревне разумное

БпЛА в российском селе разумное белгородской области повредили окна и фасад дома, а также лобовое стекло автомобиля. Обошлось без жертв.

Война •   •  3059 просмотра
БпЛА повредили дом и машину в российской деревне разумное

Боты генерируют почти половину интернет-трафика, создавая растущие угрозы

Боты сгенерировали 49,6% всего интернет-трафика в 2023 году, что является самым высоким показателем с момента начала мониторинга в 2013 году, согласно отчету Imperva Bad Bot Report компании Thales.

Технологии •   •  2996 просмотра
Боты генерируют почти половину интернет-трафика, создавая растущие угрозы

Великобритания предоставит Украине самый большой пакет военной помощи

Великобритания предоставит Украине самый большой пакет военной помощи, включая боеприпасы, средства противовоздушной обороны, беспилотники, катера, ракеты, транспортные средства и боеприпасы для усиления обороны Украины против российской агрессии.

Война •   •  5747 просмотра
Великобритания предоставит Украине самый большой пакет военной помощи

В Киевской области работает ППО

В Киевской области работают системы противовоздушной обороны из-за обнаруженного движения вражеских БпЛА, а жителям рекомендуют спрятаться в укрытиях и не снимать на видео зенитные установки.

Война •   •  11079 просмотра
В Киевской области работает ППО

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Война •   •  11359 просмотра
В Одессе прогремели взрывы

Шахеды с оккупированной Херсонщины направляются в Одессу

Новая группа шахедов из оккупированной рф Херсонской области была замечена на пути в Одессу.

Война •   •  12262 просмотра
Шахеды с оккупированной Херсонщины направляются в Одессу

Войска рф продвинулись в Очеретино - DeepState

В Донецкой области российские оккупанты продвинулись вперед в поселке Очеретино.

Война •   •  13249 просмотра
Войска рф продвинулись в Очеретино - DeepState

2 день чемпионата по параплаванию: Украинские параплаватели завоевали 8 медалей

На чемпионате Европы по парному плаванию на Мадейре украинские спортсмены на второй день завоевали 8 медалей, среди которых 4 золотые и 4 бронзовые.

спорт •   •  12321 просмотра
2 день чемпионата по параплаванию: Украинские параплаватели завоевали 8 медалей