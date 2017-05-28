В ходе стрельбы в США погибли восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В американском штате Миссисипи в результате стрельбы погибли восемь человек, включая заместителя шерифа, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Отмечают, что подозреваемый был задержан и сейчас он находится под стражей.
По словам представителя следственного отдела штата Уоррен Штрайн, стрельба произошла в сельском округе Линкольн в трех разных домах.
За представителя следственного отдела словам, подозреваемому еще не предъявили обвинения. У.Штрайн добавила, что "было бы преждевременно обсуждать мотив" преступления.
Как сообщал УНН, власти США призвали к общенациональной поиска подозреваемого в стрельбе со смертельным исходом , которую он транслировал в Facebook. За информацию, которая способствовала бы задержанию мужчины, предлагали вознаграждение в размере 50 000 долларов.