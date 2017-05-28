В ході стрілянини у США загинуло вісім осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. В американському штаті Міссісіпі в результаті стрілянини загинули вісім чоловік, включаючи заступника шерифа, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Зазначають, що підозрюваний був затриманий і наразі він знаходиться під вартою.
За словами представника слідчого відділу штату Уоррен Штрайн, стрілянина сталася в сільському окрузі Лінкольн в трьох різних будинках.
За представника слідчого відділу словами, підозрюваному ще не пред’явили звинувачення. У.Штрайн додала, що “було б передчасно обговорювати мотив” злочину.
Як повідомляв УНН, влада США закликала до загальнонаціонального пошуку підозрюваного в стрілянині зі смертельними наслідками, яку він транслював у Facebook. За інформацію, яка сприяла б затриманню чоловіка, пропонували винагороду в розмірі 50 тисяч доларів.