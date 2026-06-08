В Хмельницкой области пьяный водитель с тремя детьми в салоне врезался в автобусную остановку

$44.360.0251.640.03
ukenru
06:25 • 11206 просмотра
Дрон пересек границу Молдовы и взорвался во время атаки рф на Украину
7 июня, 11:59 • 29035 просмотра
Дроны FP-2 поразили два нефтяных объекта в временно оккупированном КрымуVideo
Эксклюзив
7 июня, 10:35 • 56829 просмотра
Грозы и жара до 29 градусов - в ближайшие трое суток Украину ждет неустойчивая погода
7 июня, 10:21 • 41397 просмотра
Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия
7 июня, 09:41 • 72996 просмотра
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto
7 июня, 07:53 • 42120 просмотра
На Буковине под группой детей обрушился мост во время экскурсии, есть пострадавшиеVideo
7 июня, 07:14 • 27734 просмотра
Враг атаковал беспилотником здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, есть повреждения
6 июня, 19:20 • 46766 просмотра
Ирландский завод легально поставляет сырье для российского ВПК - FT
6 июня, 15:56 • 62143 просмотра
Пентагон повысил уровень угрозы из-за шпионажа Израиля за чиновниками США - NBC News
Эксклюзив
6 июня, 13:30 • 46015 просмотра
Подозрения по делу о подрыве Каховской ГЭС могут объявить до конца года - Офис Генпрокурора
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1м/с
89%
748мм
Популярные новости
Трамп призвал Израиль не отвечать на обстрел Ирана ради сделки7 июня, 21:58 • 10331 просмотра
Зеленский в Лондоне обсудил с лидерами Британии, Франции и ФРГ удары по россии и новую помощьVideo7 июня, 22:30 • 14128 просмотра
Мобильные группы моральной поддержки адаптируют новобранцев в ВСУ - ГенштабPhoto7 июня, 23:06 • 13926 просмотра
Зеленский и лидеры E3 согласовали 5 условий для завершения войны7 июня, 23:41 • 15415 просмотра
Атаки дронов парализовали аэропорт Сочи — тысячи людей ждут рейсовVideo8 июня, 00:16 • 17045 просмотра
публикации
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto7 июня, 09:41 • 73066 просмотра
Уход за розами в течение года: что делать весной, летом, осенью и зимой, чтобы иметь здоровые цветыPhoto6 июня, 14:12 • 80558 просмотра
Годовщина подрыва Каховской ГЭС - как катастрофа изменила юг УкраиныPhoto6 июня, 05:53 • 98637 просмотра
Куда пойти в Киеве 6-7 июняPhoto5 июня, 17:31 • 110965 просмотра
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Эксклюзив
5 июня, 14:02 • 132673 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Никол Пашинян
Дональд Трамп
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Армения
Сумская область
Иран
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 29558 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 101079 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 144493 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 147954 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 180179 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Шахед 131

В Хмельницкой области пьяный водитель с тремя детьми в салоне врезался в автобусную остановку

Киев • УНН

 • 2064 просмотра

В Нетешине 44-летний водитель ЗАЗ с тремя детьми в салоне врезался в остановку. Тест показал 1,59 промилле алкоголя, на мужчину составили три протокола.

В Хмельницкой области пьяный водитель с тремя детьми в салоне врезался в автобусную остановку

Пьяный водитель протаранил автобусную остановку в Нетешине, перевозя троих детей в возрасте от 10 до 15 лет. В результате аварии никто не пострадал, а тест на алкоголь зафиксировал у водителя 1,59 промилле. Правоохранители уже составили на нарушителя три административных протокола. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Автопроисшествие случилось 7 июня около 18:43 в г. Нетешин по улице Соловьевская. 44-летний местный житель, управляя автомобилем «ЗАЗ-1102», не справился с управлением и въехал в пустую автобусную остановку

— говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Во время общения с водителем правоохранители обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование с помощью прибора «Драгер». Результат — 1,59 промилле.

Также в салоне автомобиля вместе с водителем находились его трое несовершеннолетних детей — 15, 12 и 10 лет. К счастью, никто не пострадал.

На водителя полицейские оформили административные материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления транспортным средством) КУоАП.

Правоохранители в очередной раз подчеркивают: садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено. Такие действия представляют серьезную опасность как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения. Соблюдение правил дорожного движения — залог безопасности каждого.

В Киеве легковушка вылетела на встречную полосу и протаранила грузовик06.06.26, 23:59 • 4666 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины