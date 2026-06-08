В Хмельницкой области пьяный водитель с тремя детьми в салоне врезался в автобусную остановку
Киев • УНН
В Нетешине 44-летний водитель ЗАЗ с тремя детьми в салоне врезался в остановку. Тест показал 1,59 промилле алкоголя, на мужчину составили три протокола.
Пьяный водитель протаранил автобусную остановку в Нетешине, перевозя троих детей в возрасте от 10 до 15 лет. В результате аварии никто не пострадал, а тест на алкоголь зафиксировал у водителя 1,59 промилле. Правоохранители уже составили на нарушителя три административных протокола. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.
Автопроисшествие случилось 7 июня около 18:43 в г. Нетешин по улице Соловьевская. 44-летний местный житель, управляя автомобилем «ЗАЗ-1102», не справился с управлением и въехал в пустую автобусную остановку
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Во время общения с водителем правоохранители обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование с помощью прибора «Драгер». Результат — 1,59 промилле.
Также в салоне автомобиля вместе с водителем находились его трое несовершеннолетних детей — 15, 12 и 10 лет. К счастью, никто не пострадал.
На водителя полицейские оформили административные материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления транспортным средством) КУоАП.
Правоохранители в очередной раз подчеркивают: садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено. Такие действия представляют серьезную опасность как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения. Соблюдение правил дорожного движения — залог безопасности каждого.
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