В Херсонской области из-за российского артобстрела погибла 68-летняя женщина
Киев • УНН
В селе Нововоронцовка в результате российского артиллерийского обстрела погибла 68-летняя женщина. Начато расследование по факту военного преступления.
В селе Новоронцовка Бериславского района Херсонской области в результате российского артиллерийского обстрела погибла 68-летняя женщина. По факту военного преступления начато досудебное расследование. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, около 05:00 13 июля российские военные нанесли артиллерийский удар по Новоронцовке. В результате обстрела смертельные ранения получила местная жительница.
Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.
Прокуроры совместно со следователями документируют последствия вооруженной агрессии рф и собирают доказательства военного преступления, совершенного представителями государства-агрессора.
Беспилотник ВС РФ попал в многоэтажку в Запорожье, дом охватил пожар, есть раненые12.07.26, 23:24 • 2272 просмотра