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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсонской громаде в результате обстрелов со стороны российских войск ранены 10 гражданских, один из них в тяжелом состоянии

В Херсонской громаде в результате обстрелов со стороны российских войск ранены 10 гражданских, один из них в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

10 августа 2024, 18:50  •  9189 просмотра

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российские войска обстреляли Херсонскую общину, ранив 10 гражданских, включая подростка. Большинство пострадавших из Днепровского района, атакованные дронами, один человек в тяжелом состоянии.

В Херсонской городской территориальной общине в субботу, 10 августа, российские захватчики ранили 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Херсонской ГОА Роман Мрочко, пишет УНН.

На этот час в Херсонской городской территориальной громаде в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск получили ранения 10 человек, среди них подросток. Парню 15, женщинам 40, 45, 55 и 82 года, мужчинам 41, 53, 58, 65, 74. Самый старший из мужчин тяжелый, двое - легкораненые, остальные в состоянии средней тяжести,

- говорится в сообщении.

Детали

Мрочко отметил, что подавляющее большинство пострадавших из Днепровского района города и они были атакованы врагом дронами.

Он обратился к населению с призывом быть осторожными. "Учитывайте эти обстоятельства. Будьте осторожны и не находитесь долго на открытом пространстве", - написал он.

И напомнил, что военная городская администрация при ранениях предоставляет единовременную денежную помощь: взрослые - 20 000 грн, дети - 30 000 грн.

Напомним

В Херсонской области российский беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль с тремя людьми. Пострадали 41-летний мужчина, 40-летняя женщина и их 15-летний сын, все получили взрывные и черепно-мозговые травмы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
dneprДнепр
khersonХерсон
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