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В Херсонской области зафиксировано 103 новых случая COVID-19

В Херсонской области зафиксировано 103 новых случая COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11730 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 103 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии скончалось 855 человек. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 770 ПЦР-исследований, 126 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 210 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 103 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 38 мужчин и 65 женщин. Из них 6 детей и 2 медицинских работника”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “88 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 15 человек”.

Отмечается, что за сутки умерли 7 человек. Все они имели пневмонию и COVID-19.

Также в области зафиксировано 148 выздоровлений.

Всего в области вакцинами Oxford / AstraZeneca (CoviShield) и CoronaVac привито 13722 человека, из которых 5234 — мужчины и 8488 — женщины.

“Поэтому сейчас в области 28 943 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 23 021 человек поборола недугов;
— 5067 человек инфицированных COVID-19;
— 855 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 946 510 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 39 786 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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