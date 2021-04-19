В Херсонській області зафіксовано 103 нових випадки COVID-19

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“За останню добу проведено 770 ПЛР-досліджень, 126 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 210 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 103 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 38 чоловіків і 65 жінок. З них 6 дітей та 2 медичних працівники”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “88 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 15 осіб”.

Зазначається, що за добу померли 7 осіб. Всі вони мали пневмонію та COVID-19.

Також в області зафіксовано 148 одужань.

Всього в області вакцинами Oxford/AstraZeneca (CoviShield) та CoronaVac щеплено 13 722 людини, з яких 5 234 — чоловіки і 8 488 — жінки.

“Тож наразі в області 28 943 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:

— 23 021 людина поборола недуг;

— 5 067 людей інфікованих COVID-19;

— 855 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 946 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 39 786 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.