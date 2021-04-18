В Україні вже 1,946 млн випадків COVID-19, за добу - 10 282

“10 282 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник”, — написав він.

Також за минулу добу:

▪️ госпіталізовано — 4 274 особи;

▪️летальних випадків — 250;

▪️ одужало — 6 523 особи;

▪️ здійснено тестувань за добу — 60 380 (зокрема методом ПЛР — 27 278, методом ІФА — 6 558, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 26 544).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 1 946. 510 осіб;

— одужало — 1 482 079 осіб;

— летальних випадків — 39 786;

— проведено ПЛР-тестувань — 8 942 671.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

Щеплення в Україні

Щеплення проводилось 120 мобільними бригадами з імунізації та 102 пунктами щеплення.

Станом на 17 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 466 230 людей.

3 333 людини щеплено проти COVID-19 за добу 17 квітня 2021 року в Україні.

449 194 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.