В Україні вже 1,946 млн випадків COVID-19, за добу - 10 282

“10 282 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник”, — написав він.
Також за минулу добу:
▪️ госпіталізовано — 4 274 особи;
▪️летальних випадків — 250;
▪️ одужало — 6 523 особи;
▪️ здійснено тестувань за добу — 60 380 (зокрема методом ПЛР — 27 278, методом ІФА — 6 558, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 26 544).
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 1 946. 510 осіб;
— одужало — 1 482 079 осіб;
— летальних випадків — 39 786;
— проведено ПЛР-тестувань — 8 942 671.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.
Щеплення в Україні
Щеплення проводилось 120 мобільними бригадами з імунізації та 102 пунктами щеплення.
Станом на 17 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 466 230 людей.
3 333 людини щеплено проти COVID-19 за добу 17 квітня 2021 року в Україні.
449 194 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
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- м. Київ — 480 випадків/ 186 щеплень;
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- Вінницька область — 177 випадків/ 45 щеплень;
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- Волинська область — 197 випадків/ 133 щеплення;
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- Дніпропетровська область — 1 114 випадків/ 284 щеплення;
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- Донецька область — 511 випадків/ 620 щеплень;
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- Житомирська область — 379 випадків/ 36 щеплень;
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- Закарпатська — 106 випадків/ 24 щеплення;
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- Запорізька область — 151 випадок/ 56 щеплень;
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- Івано-Франківська область — 100 випадків/ 94 щеплення;
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- Київська область — 597 випадків/ 223 щеплення;
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- Кіровоградська область — 219 випадків/ 29 щеплень;
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- Луганська область — 65 випадків/ 50 щеплень;
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- Львівська область — 461 випадок/ 401 щеплення;
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- Миколаївська область — 468 випадків/ 48 щеплень;
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- Одеська область — 595 випадків/ 381 щеплення;
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- Полтавська область — 160 випадків/ 76 щеплень;
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- Рівненська область — 300 випадків/ 78 щеплень;
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- Сумська область — 540 випадків/ 15 щеплень;
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- Тернопільська область — 256 випадків/ 58 щеплень;
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- Харківська область — 1 590 випадків/ 50 щеплень;
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- Херсонська область — 215 випадків/ 56 щеплень;
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- Хмельницька область — 540 випадків/ 196 щеплень;
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- Черкаська область — 300 випадків/ 27 щеплень;
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- Чернівецька область — 174 випадки/ 145 щеплень;
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- Чернігівська область — 587 випадків/ 22 щеплення.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.