В Украине уже 1,946 млн случаев COVID-19, за сутки - 10 282

“10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 апреля 2021 года. В частности, заболели 456 детей и 161 медработник”, — написал он.

Также за минувшие сутки:

▪️ госпитализированы — 4274 человека;

▪️ летальных случаев — 250;

▪️ выздоровели — 6523 человека;

▪️ осуществлено тестирований за сутки — 60 380 (в том числе методом ПЦР — 27 278, методом ИФА — 6558, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 26 544).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 1 946 510 человек;

— выздоровели — 1 482 079 человек;

— летальных случаев — 39 786;

— проведения ПЦР-тестов — 8 942 671.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

Прививки в Украине

Прививки проводились 120 мобильными бригадами по иммунизации и 102 пунктами прививки.

По состоянию на 17 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 466 230 человек.

3333 человека привито против COVID-19 за сутки 17 апреля 2021 в Украине.

449194 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 449 192 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:



г. Киев — 480 случаев / 186 прививок;



Винницкая область — 177 случаев / 45 прививок;



Волынская область — 197 случаев / 133 прививки;



Днепропетровская область — 1114 случаев / 284 прививки;



Донецкая область — 511 случаев / 620 прививок;



Житомирская область — 379 случаев / 36 прививок;



Закарпатская — 106 случаев / 24 прививки;



Запорожская область — 151 случай / 56 прививок;



Ивано-Франковская область — 100 случаев / 94 прививки;



Киевская область — 597 случаев / 223 прививки;



Кировоградская область — 219 случаев / 29 прививок;



Луганская область — 65 случаев / 50 прививок;



Львовская область — 461 случай / 401 прививки;



Николаевская область — 468 случаев / 48 прививок;



Одесская область — 595 случаев / 381 прививки;



Полтавская область — 160 случаев / 76 прививок;



Ровенская область — 300 случаев / 78 прививок;



Сумская область — 540 случаев / 15 прививок;



Тернопольская область — 256 случаев / 58 прививок;



Харьковская область — 1590 случаев / 50 прививок;



Херсонская область — 215 случаев / 56 прививок;



Хмельницкая область — 540 случаев / 196 прививок;



Черкасская область — 300 случаев / 27 прививок;



Черновицкая область — 174 случая / 145 прививок;



Черниговская область — 587 случаев / 22 прививки.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.