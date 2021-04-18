В Украине уже 1,946 млн случаев COVID-19, за сутки - 10 282

“10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 апреля 2021 года. В частности, заболели 456 детей и 161 медработник”, — написал он.
Также за минувшие сутки:
▪️ госпитализированы — 4274 человека;
▪️ летальных случаев — 250;
▪️ выздоровели — 6523 человека;
▪️ осуществлено тестирований за сутки — 60 380 (в том числе методом ПЦР — 27 278, методом ИФА — 6558, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 26 544).
За все время пандемии в Украине:
— заболело — 1 946 510 человек;
— выздоровели — 1 482 079 человек;
— летальных случаев — 39 786;
— проведения ПЦР-тестов — 8 942 671.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.
Прививки в Украине
Прививки проводились 120 мобильными бригадами по иммунизации и 102 пунктами прививки.
По состоянию на 17 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 466 230 человек.
3333 человека привито против COVID-19 за сутки 17 апреля 2021 в Украине.
449194 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 449 192 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
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- г. Киев — 480 случаев / 186 прививок;
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- Винницкая область — 177 случаев / 45 прививок;
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- Волынская область — 197 случаев / 133 прививки;
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- Днепропетровская область — 1114 случаев / 284 прививки;
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- Донецкая область — 511 случаев / 620 прививок;
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- Житомирская область — 379 случаев / 36 прививок;
-
- Закарпатская — 106 случаев / 24 прививки;
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- Запорожская область — 151 случай / 56 прививок;
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- Ивано-Франковская область — 100 случаев / 94 прививки;
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- Киевская область — 597 случаев / 223 прививки;
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- Кировоградская область — 219 случаев / 29 прививок;
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- Луганская область — 65 случаев / 50 прививок;
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- Львовская область — 461 случай / 401 прививки;
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- Николаевская область — 468 случаев / 48 прививок;
-
- Одесская область — 595 случаев / 381 прививки;
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- Полтавская область — 160 случаев / 76 прививок;
-
- Ровенская область — 300 случаев / 78 прививок;
-
- Сумская область — 540 случаев / 15 прививок;
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- Тернопольская область — 256 случаев / 58 прививок;
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- Харьковская область — 1590 случаев / 50 прививок;
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- Херсонская область — 215 случаев / 56 прививок;
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- Хмельницкая область — 540 случаев / 196 прививок;
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- Черкасская область — 300 случаев / 27 прививок;
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- Черновицкая область — 174 случая / 145 прививок;
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- Черниговская область — 587 случаев / 22 прививки.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничений, которые действовали до январского жесткого карантина.
С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантина с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.