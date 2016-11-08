В Херсоне остановили таксиста, который ехал на вызов пьяным

Вчера около 23:00 на ул. 49-й Херсонской Гвардейской дивизии экипаж патрульной полиции заметил автомобиль такси, который неоднократно нарушал ПДД. Транспортное средство путем блокировки остановили на ул. Покрышева. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, но от проверки на содержание алкоголя в крови отказался. При этом он подтвердил, что сейчас принял заказ и везет пассажиров по указанному ими адресу.

В отношении водителя патрульные составили административный протокол за ст.130 КУоАП. (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения).