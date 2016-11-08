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15 марта, 19:03 • 113484 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161644 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134995 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127705 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111327 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104722 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100931 просмотра

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В Херсоне остановили таксиста, который ехал на вызов пьяным

В Херсоне остановили таксиста, который ехал на вызов пьяным

Киев • УНН

 • 8692 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Херсоне патрульные остановили пьяного водителя такси. Об этом УНН сообщили в патрульной полиции Херсона.

Вчера около 23:00 на ул. 49-й Херсонской Гвардейской дивизии экипаж патрульной полиции заметил автомобиль такси, который неоднократно нарушал ПДД. Транспортное средство путем блокировки остановили на ул. Покрышева. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, но от проверки на содержание алкоголя в крови отказался. При этом он подтвердил, что сейчас принял заказ и везет пассажиров по указанному ими адресу.

В отношении водителя патрульные составили административный протокол за ст.130 КУоАП. (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения).

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