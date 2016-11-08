В Херсоні зупинили таксиста, який їхав на виклик п'яним
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Херсоні патрульні зупинили п'яного водія таксі. Про це УНН повідомили у патрульній поліції Херсона.
Вчора близько 23:00 на вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль таксі, який неодноразово порушував ПДР. Транспортний засіб шляхом блокування зупинили на вул.Покришева. Водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, але від перевірки на вміст алкоголю у крові відмовився. При цьому він підтвердив, що наразі прийняв замовлення та везе пасажирів за вказаною ними адресою.
Стовсовно водія патрульні склали адміністративний протокол за ст.130 КУпАП. (Керування транспортними засобами у стані спяніння).