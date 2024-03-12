В Харьковском районе зафиксировано три "прилета" - ОВА

Три "прилета" из-за удара российских войск произошли в Харьковском районе, о жертвах не сообщается, а подробности о типе оружия выясняются, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.



15:18 в Харьковском районе зафиксировано 3 вражеских "прилета". Предварительно без пострадавших - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, устанавливается тип вооружения и другие детали.

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Напомним

Сообщалось, что в Харькове был слышен взрыв.