В Харькове в результате вражеского удара произошел пожар в одном из районов города. Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По слова Терехова, есть попадания в Индустриальном и Салтовском районах города.

На месте одного из прилетов пожар. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. На месте работают все соответствующие службы - рассказал Терехов.

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