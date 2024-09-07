В Харькове в результате вражеского удара произошел пожар
Киев • УНН
В Харькове после вражеского удара возник пожар в одном из районов города. По словам мэра Игоря Терехова, есть попадания в Индустриальном и Салтовском районах, информация о пострадавших уточняется.
В Харькове в результате вражеского удара произошел пожар в одном из районов города. Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
По слова Терехова, есть попадания в Индустриальном и Салтовском районах города.
На месте одного из прилетов пожар. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. На месте работают все соответствующие службы
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