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У Харкові внаслідок ворожого удару сталася пожежа

У Харкові внаслідок ворожого удару сталася пожежа

Київ • УНН

 • 23951 перегляди

У Харкові після ворожого удару виникла пожежа в одному з районів міста. За словами мера Ігоря Терехова, є влучання в Індустріальному та Салтівському районах, інформація про постраждалих уточнюється.

У Харкові внаслідок ворожого удару сталась пожежа в одному з районів міста. Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

За слова Терехова, є влучання в Індустріальному та Салтівському районах міста. 

На місці одного з прильотів пожежа. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби

- розповів Терехов. 

Наслідки вибухів: у Харкові та околицях є влучання - ОВА 07.09.24, 16:24 • 23349 переглядiв

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