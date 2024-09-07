У Харкові внаслідок ворожого удару сталася пожежа
Київ • УНН
У Харкові після ворожого удару виникла пожежа в одному з районів міста. За словами мера Ігоря Терехова, є влучання в Індустріальному та Салтівському районах, інформація про постраждалих уточнюється.
У Харкові внаслідок ворожого удару сталась пожежа в одному з районів міста. Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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За слова Терехова, є влучання в Індустріальному та Салтівському районах міста.
На місці одного з прильотів пожежа. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби
Наслідки вибухів: у Харкові та околицях є влучання - ОВА 07.09.24, 16:24 • 23349 переглядiв