Наслідки вибухів: у Харкові та околицях є влучання - ОВА
Київ • УНН
У Харкові та Малоданилівській громаді Харківської області зафіксовано ворожі удари. Влучання прийшлося на садове товариство в Індустріальному районі Харкова та приватний сектор у Малій Данилівці.
Після декількох вибухів, що пролунали в регіоні, стало відомо, що влучання зафіксували в одному з населених пунктів Малоданилівської громади Харківщини. Також влучання є й у Харкові. Про це пише УНН з посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова.
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Зафіксували ворожі удари по Харкову. Попередньо - садове товариство в Індустріальному районі
За його словами, один удар прийшов прийшовся на приватний сектор у Малій Данилівці.
Служби виїхали на перевірку місць влучань. На цю хвилину - без постраждалих. Дані уточнюються