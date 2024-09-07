Наслідки вибухів: у Харкові та околицях є влучання - ОВА

Після декількох вибухів, що пролунали в регіоні, стало відомо, що влучання зафіксували в одному з населених пунктів Малоданилівської громади Харківщини. Також влучання є й у Харкові. Про це пише УНН з посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова.

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Зафіксували ворожі удари по Харкову. Попередньо - садове товариство в Індустріальному районі - розповів Синєгубов.

За його словами, один удар прийшов прийшовся на приватний сектор у Малій Данилівці.