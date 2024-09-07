Последствия взрывов: в Харькове и окрестностях есть попадания - ОВА
Киев • УНН
В Харькове и Малоданиловской громаде Харьковской области зафиксированы вражеские удары. Попадания пришлись на садовое товарищество в Индустриальном районе Харькова и частный сектор в Малой Даниловке.
После нескольких взрывов, прозвучавших в регионе, стало известно, что попадания зафиксировали в одном из населенных пунктов Малоданиловской громады Харьковщины. Также попадания есть и в Харькове. Об этом пишет УНН со ссылкой на председателя ОВА Олега Синегубова.
Детали
Зафиксировали вражеские удары по Харькову. Предварительно - садовое товарищество в Индустриальном районе
По его словам, один удар пришел пришелся на частный сектор в Малой Даниловке.
Службы выехали на проверку мест попаданий. На эту минуту - без пострадавших. Данные уточняются