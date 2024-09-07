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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последствия взрывов: в Харькове и окрестностях есть попадания - ОВА

Последствия взрывов: в Харькове и окрестностях есть попадания - ОВА

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 13:24  •  11138 просмотра

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В Харькове и Малоданиловской громаде Харьковской области зафиксированы вражеские удары. Попадания пришлись на садовое товарищество в Индустриальном районе Харькова и частный сектор в Малой Даниловке.

После нескольких взрывов, прозвучавших в регионе, стало известно, что попадания зафиксировали в одном из населенных пунктов Малоданиловской громады Харьковщины. Также попадания есть и в Харькове. Об этом пишет УНН со ссылкой на председателя ОВА Олега Синегубова.

Детали 

Зафиксировали вражеские удары по Харькову. Предварительно - садовое товарищество в Индустриальном районе

 - рассказал Синегубов. 

По его словам, один удар пришел пришелся на частный сектор в Малой Даниловке.

Службы выехали на проверку мест попаданий.  На эту минуту - без пострадавших. Данные уточняются

- резюмировал Синегубов.
Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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