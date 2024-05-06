В Харькове прозвучали удары: оккупанты наносят удары

Фон дер Ляйен после переговоров с Си: рассчитываем, что Китай использует свое влияние на рф для окончания войны в Украине

Фон дер Ляйен и Макрон ожидают, что Китай использует все свое влияние на россию, чтобы прекратить ее агрессивную войну против Украины и ограничить поставки товаров двойного назначения в рф, которые попадают на линию фронта в Украине.