В Харькове прозвучали удары: оккупанты наносят удары

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  100370 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  106570 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  219864 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  209378 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206114 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173405 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113684 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129017 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126572 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119830 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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30 апреля 2024, 14:32  •  376445 просмотра
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В Харькове прозвучали удары: оккупанты наносят удары

Российская армия наносит удары по Харькову и его окрестностям, по словам главы Харьковской областной военной администрации, который призвал жителей прятаться в укрытиях.

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В Харькове прозвучали удары: оккупанты наносят удары

Методы, которые использует Украина для документирования преступлений рф, еще не использовались в мире - Офис генпрокурора

Украина использует новейшие методы для документирования международных преступлений, совершенных россией во время войны в Украине, что позволяет документировать в режиме реального времени, даже без физического доступа к оккупированным территориям.

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Методы, которые использует Украина для документирования преступлений рф, еще не использовались в мире - Офис генпрокурора

ФГИУ впервые выставляет на продажу санкционный завод российского олигарха

Фонд государственного имущества Украины впервые выставляет на продажу конфискованное у российско-греческого олигарха ПАО "ПентоПак", производителя упаковки, со стартовой ценой 203,7 млн грн.

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ФГИУ впервые выставляет на продажу санкционный завод российского олигарха

Фон дер Ляйен после переговоров с Си: рассчитываем, что Китай использует свое влияние на рф для окончания войны в Украине

Фон дер Ляйен и Макрон ожидают, что Китай использует все свое влияние на россию, чтобы прекратить ее агрессивную войну против Украины и ограничить поставки товаров двойного назначения в рф, которые попадают на линию фронта в Украине.

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Фон дер Ляйен после переговоров с Си: рассчитываем, что Китай использует свое влияние на рф для окончания войны в Украине

Олимпиада-2024: Франция готовится к беспрецедентному вызову в сфере кибербезопасности

Олимпиада в Париже 2024 года сталкивается с беспрецедентным вызовом кибербезопасности. В связи с этим французские специалисты также будут использовать искусственный интеллект, который поможет им в борьбе с киберугрозами

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Олимпиада-2024: Франция готовится к беспрецедентному вызову в сфере кибербезопасности

В Украине погиб еще один грузинский боец

Грузинский солдат Сосо Гугутишвили погиб, воюя на стороне Вооруженных сил Украины под Авдеевкой, а всего около 1500 грузинских добровольцев воюют на стороне Украины с момента российского вторжения.

Война •   •  4024 просмотра
В Украине погиб еще один грузинский боец

Пограничников пытались подкупить более тысячи раз с начала действия военного положения

С момента введения военного положения в Украине пограничники предотвратили 1060 попыток дачи взяток на общую сумму почти 11,3 миллиона гривен, преимущественно со стороны украинских мужчин, которые пытались выехать за границу.

Война •   •  5366 просмотра
Пограничников пытались подкупить более тысячи раз с начала действия военного положения

На Киевщине водитель Dodge сбил мужчину и женщину на пешеходном переходе: пострадавших госпитализировали

В Белой Церкви Киевской области водитель автомобиля Dodge сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате чего они были госпитализированы с телесными повреждениями и начато уголовное расследование.

Криминал и ЧП •   •  6201 просмотра
На Киевщине водитель Dodge сбил мужчину и женщину на пешеходном переходе: пострадавших госпитализировали

В Киеве водитель BMW выехал на улицу с односторонним движением и совершил ДТП: пострадали три человека

25-летний водитель BMW поехал против одностороннего движения на улице Большой Васильковской в Киеве, столкнулся с припаркованными автомобилями Volkswagen и Ford, травмировав трех пассажиров.

Киев •   •  6389 просмотра
В Киеве водитель BMW выехал на улицу с односторонним движением и совершил ДТП: пострадали три человека

Евровидение-2024: как смотреть и как голосовать

Полуфиналы и гранд-финал Евровидения 2024 года состоятся в Мальме, Швеция.

Культура •   •  9195 просмотра
Евровидение-2024: как смотреть и как голосовать