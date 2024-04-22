В Харькове очень громко: раздаются взрывы

В Харькове раздаются взрывы. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

"В Харькове очень громко. Будете осторожны", - сообщил городской голова.

Добавим

В полиции Харьковской области также подтвердили информацию о взрывах.

"В Харькове слышны взрывы. Не покидайте укрытия до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей", - говорится в сообщении.