В Харькове на Пасху закроют вход на городские кладбища

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kharkivХарьков
Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  45505 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  127065 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  127391 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  133917 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  118041 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156039 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224037 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  422628 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175498 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131763 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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18 апреля 2024, 13:51  •  389594 просмотра

В Харькове на Пасху закроют вход на городские кладбища

В Харькове на Пасху, 5 апреля, вход на городские кладбища и мемориальные комплексы будет закрыт для защиты от непредсказуемых вражеских атак на фоне усиления ракетных обстрелов и ударов беспилотников по инфраструктуре города.

Общество •   •  5520 просмотра
В Харькове на Пасху закроют вход на городские кладбища

Кулеба поручил принять меры в отношении мужчин мобилизационного возраста за границей: "Это будет честно"

Глава МИД Украины поручил принять меры по получению консульских услуг мужчинами мобилизационного возраста за границей.

Война •   •  6558 просмотра
Кулеба поручил принять меры в отношении мужчин мобилизационного возраста за границей: "Это будет честно"

Цена на биткоин не претерпела значительных изменений, несмотря на халвинг

Цены на биткоин остались практически неизменными после события халвинга, с незначительными колебаниями, на фоне того, как отток капитала из инвестиционных продуктов продолжался на фоне неопределенности в отношении процентных ставок.

Экономика •   •  4328 просмотра
Цена на биткоин не претерпела значительных изменений, несмотря на халвинг

Рада планирует разделить подземные хранилища газа и магистральные трубопроводы на ключевые и не ключевые: детали

Парламент планирует разделить подземные хранилища газа и магистральные трубопроводы на ключевые и неключевые, при этом ключевые объекты будут стратегически важными, а неключевые - такими, которые могут быть выведены из эксплуатации или ликвидированы.

Экономика •   •  5538 просмотра
Рада планирует разделить подземные хранилища газа и магистральные трубопроводы на ключевые и не ключевые: детали

Bloomberg: Германия требует от США передать Украине еще один комплекс Patriot

Германия давит на США и других союзников по НАТО с просьбой предоставить Украине больше систем противоракетной обороны Patriot и другого оборудования для усиления ее противовоздушной обороны от массированных российских авиаударов.

политика •   •  5022 просмотра
Bloomberg: Германия требует от США передать Украине еще один комплекс Patriot

Серия подземных толчков всколыхнула Тайвань, самый сильный имел магнитуду в 6,3 балла

Тайвань всколыхнула серия сильных подземных толчков, самый сильный из которых имел магнитуду 6,3. Это эхо после смертоносного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего три недели назад.

Новости Мира •   •  4445 просмотра
Серия подземных толчков всколыхнула Тайвань, самый сильный имел магнитуду в 6,3 балла

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Посол Украины во Вьетнаме заявил, что рассматриваются варианты возвращения украинских детей-сирот из Вьетнама в Украину после скандала, связанного с жестким обращением в школе, где они учились.

Общество •   •  45505 просмотра
Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Гауляйтерам Запорожской АЭС, которые отключили станцию от энергосистемы Украины, сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Атакищеву Эдуарду, заместителю директора захваченной Россией Запорожской АЭС, и его подчиненному Андрею Горбунову за отключение станции от энергосистемы Украины и попытку интегрировать ее в энергосистему России.

Война •   •  7883 просмотра
Гауляйтерам Запорожской АЭС, которые отключили станцию от энергосистемы Украины, сообщили о подозрении

Хакеры КНДР осуществляют кибератаки на оборонные компании Южной Кореи

Крупнейшие северокорейские хакерские группировки более года осуществляли масштабные кибератаки на южнокорейские оборонные компании, похищая технические данные путем взлома внутренних сетей.

Новости Мира •   •  6477 просмотра
Хакеры КНДР осуществляют кибератаки на оборонные компании Южной Кореи

Рамштайн-21: в Пентагоне уточнили, как пройдет заседание

В пятницу под председательством министра обороны США Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов состоится 21-е виртуальное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое будет отмечать два года со времени проведения первой такой встречи.

Война •   •  8842 просмотра
Рамштайн-21: в Пентагоне уточнили, как пройдет заседание