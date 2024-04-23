В Харькове на Пасху закроют вход на городские кладбища

В Харькове на Пасху, 5 апреля, вход на городские кладбища, а также мемориальные комплексы, которые подчиняются коммунальному предприятию (КП) "Ритуал", будет закрыт. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, пишет УНН.

КП "Ритуал" рекомендует избегать посещения городских кладбищ и мемориалов в течение пасхальных праздников и поминальных дней, - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили на предприятии, в условиях, когда враг усиливает ракетные атаки и удары беспилотниками по критической и гражданской инфраструктуре Харькова, это поможет обезопасить себя от непредсказуемых обстрелов.

В частности, в соответствии с рекомендациями Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), в городе продолжается запрет на посещение:

городского кладбища №13 (ул. Пушкинская, 108);

городского кладбища №15 (переулок Володи Дубинина);

городского кладбища №17 (ул. Курочкина Гора, 1);

Польского мемориала жертвам тоталитаризма (Харьковское шоссе).

Напомним

За прошедшие сутки около 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны противника, еще 5 - авиаударам, в результате чего были повреждены жилые дома, предприятия, объекты инфраструктуры, в том числе школа, один человек погиб и двое получили ранения.