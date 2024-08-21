В Казачьей Лопани, которую днем атаковала рф, спасатели деблокировали женщину из-под завалов - Синегубов
Киев • УНН
В поселке Казачья Лопань на Харьковщине, который обстреляли российские войска, продолжается разбор завалов. Спасателям удалось деблокировать одну женщину, которая получила легкие повреждения.
На Харьковщине в поселке Казачья Лопань, который днем обстреляли войска рф, продолжается разбор завалов. Сейчас спасателям удалось деблокировать одну женщину. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Из-под завалов (в Казачьей Лопани - ред.) спасатели деблокировали женщину, она получила легкие повреждения
Глава ОГА также отметил, что спасательная операция продолжается.
Напомним,
Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские войска обстреляли Казачью Лопань, повреждено здание сельсовета, под завалами могут быть три человека.
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