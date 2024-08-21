Удар рф по Казачьей Лопани: поисковая операция затруднена из-за возможности повторных ударов

Харьковская область остается под интенсивными обстрелами, в частности, село Казачья Лопань подверглось ракетному удару, в результате которого под завалами оказались люди. Глава ОГА Олег Синегубов сообщил, что поисковые работы затруднены из-за угрозы повторных атак. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Харьковщина продолжает находиться под обстрелами. Опять Север Харьковщины, а именно Казачья Лопань. Враг ударил ракетой по зданию сельсовета, люди под завалами. Сейчас поисковая операция затруднена, поскольку военные предупреждают о повторных ударах, потому что они уже были - говорит Синегубов.

Он рассказывает, что это село постоянно находится под обстрелами из РСЗО.

Будем думать о переносе местной администрации и призываем людей к эвакуации - добавляет Синегубов.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские войска обстреляли Казачью Лопань, повреждено здание сельсовета, под завалами могут быть три человека.