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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по Казачьей Лопани: поисковая операция затруднена из-за возможности повторных ударов

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 11:24  •  18819 просмотра

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Российские войска нанесли ракетный удар по зданию сельсовета в Казачьей Лопани на Харьковщине. Поисковые работы затруднены из-за угрозы повторных атак, местную администрацию планируют перенести.

Харьковская область остается под интенсивными обстрелами, в частности, село Казачья Лопань подверглось ракетному удару, в результате которого под завалами оказались люди. Глава ОГА Олег Синегубов сообщил, что поисковые работы затруднены из-за угрозы повторных атак. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Харьковщина продолжает находиться под обстрелами. Опять Север Харьковщины, а именно Казачья Лопань. Враг ударил ракетой по зданию сельсовета, люди под завалами. Сейчас поисковая операция затруднена, поскольку военные предупреждают о повторных ударах, потому что они уже были

 - говорит Синегубов.

Он рассказывает, что это село постоянно находится под обстрелами из РСЗО.

Будем думать о переносе местной администрации и призываем людей к эвакуации

- добавляет Синегубов. 

Напомним 

Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские войска обстреляли Казачью Лопань, повреждено здание сельсовета, под завалами могут быть три человека.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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