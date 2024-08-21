Удар рф по Казачьей Лопани: поисковая операция затруднена из-за возможности повторных ударов
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по зданию сельсовета в Казачьей Лопани на Харьковщине. Поисковые работы затруднены из-за угрозы повторных атак, местную администрацию планируют перенести.
Харьковская область остается под интенсивными обстрелами, в частности, село Казачья Лопань подверглось ракетному удару, в результате которого под завалами оказались люди. Глава ОГА Олег Синегубов сообщил, что поисковые работы затруднены из-за угрозы повторных атак. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.
Харьковщина продолжает находиться под обстрелами. Опять Север Харьковщины, а именно Казачья Лопань. Враг ударил ракетой по зданию сельсовета, люди под завалами. Сейчас поисковая операция затруднена, поскольку военные предупреждают о повторных ударах, потому что они уже были
Он рассказывает, что это село постоянно находится под обстрелами из РСЗО.
Будем думать о переносе местной администрации и призываем людей к эвакуации
Напомним
Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские войска обстреляли Казачью Лопань, повреждено здание сельсовета, под завалами могут быть три человека.