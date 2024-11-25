В калуге, кроме нефтебазы, был атакован завод «Тайфун», который выпускает компоненты для российского ВПК - ЦПД при СНБО
Киев • УНН
В калуге беспилотники атаковали не только нефтебазу, но и завод «Тайфун», производящий военную электронику и компоненты для ПВО РФ. По данным местных властей, было сбито 3 БПЛА.
В российском городе калуга в ночь на 25 ноября беспилотники ударили не только по нефтебазе, но и по военному заводу "Тайфун", сообщил в понедельник руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко, передает УНН.
В Калуге также атакован завод "Тайфун", который является частью российского ВПК", - написал Коваленко в Telegram.
Руководитель ЦПД при СНБО также рассказал, чем занимается этот завод:
1. Разработка и производство радиоэлектронной аппаратуры
Завод выпускает системы связи, радиоэлектронной разведки и радиолокационного оборудования.
2. Оптико-электронные системы
Предприятие занимается изготовлением компонентов для систем наблюдения и наведения, устанавливаемых на боевую технику.
3. Компоненты для ракетных и авиационных систем
Завод изготавливает детали для комплектации систем противовоздушной обороны, авиационной техники и ракетных комплексов.
4. Модернизация военной техники
"Тайфун" также занимается обслуживанием и совершенствованием техники, находящейся на вооружении российских войск.
5. Сопутствующие оборонные технологии
Завод производит электронные модули и специализированное оборудование, необходимое для интеграции различных военных систем.
Дополнение
В сети также публикуются видео, как утверждается, с места пожара на НПЗ.
"Сегодня ночью на окраине калуги силами ПВО было уничтожено 3 БПЛА. На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа", - написал в 2 часа ночи глава региона владислав шапша.
Ранее
Сообщалось, что на территории нефтеперерабатывающего завода в калужской области рф произошел пожар после падения БПЛА. Предприятие расположено в 300 км от украинской границы, пострадавших нет.