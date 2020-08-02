В Израиле продолжаются протесты против премьера Нетаньяху

В Израиле не утихают протесты против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. В Иерусалиме вечером в субботу, 1 августа, состоялась очередная демонстрация у резиденции Нетаньяху, в которой приняли участие около 10 тысяч человек. Уже несколько недель протестующие собираются каждую субботу у официальной резиденции главы правительства и требуют его отставки.

Протест продолжался до утра воскресенья, пока полиция не разогнала протестующих, арестовав 12 человек. Правоохранители применили при этом "соизмеримую силу", заявил представитель полиции. Между тем одна из протестующих отметила, что полиция действовала "чрезмерно агрессивно".

Сам Нетаньяху 2 августа назвал "левые" демонстрации против него "инкубаторами коронавируса". Премьер заверил, что власть не пытается подавить протесты. "Никто не ограничивает демонстрации", - сказал Нетаньяху, добавив, что протестующим позволяют даже "парализовать микрорайоны и перекрывать перекресток". По его словам, многие демонстранты не имели защитных масок и не соблюдали дистанцию.

Нетаньяху заявил, что не намерен комментировать протесты, но сделал это только после того, как министр обороны Бенни Ганц (бывший соперник Нетаньяху на выборах, с которым действующий премьер образовал "чрезвычайное" правительство единства - ред.) назвал право на протесты жизнено важным для демократии.

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Демонстранты недовольны, по их мнению, хаотичной политикой Нетаньяху в борьбе с распространением COVID-19 - рестораны, пляжи и спортивные залы сначала были закрыты, впоследствии их открыли, а потом снова закрыли из-за нового роста количества заражений. Уровень безработицы в стране превышает 20 процентов.

Также Нетаньяху обвиняют в коррупции. В мае начались судебные заседания по делу относительно премьера Израиля, которому предъявлены обвинения во взяточничестве и мошенничестве. Из-за этого многие израильтяне призывают к его отставке. Нетаньяху отвергает все обвинения.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Израиле с 9-миллионным населением официально подтвердили более 72 200 заражений коронавируса, 527 смертей и более 45 600 случаев выздоровления.

Напомним, в Израиле состоялась массовая акция против планов по аннексии Западного берега.