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В Израиле на фоне атаки ХАМАС объявили ЧС на юге и в центре

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 октября. УНН. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил чрезвычайную ситуацию на юге и в центре страны, собрания ограничены, сообщает со ссылкой на его офис The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что чрезвычайная ситуация была объявлена в радиусе 80 километров от сектора Газа.

"Особая ситуация" позволяет командованию тыла военных ограничивать собрания людей и закрывать районы.

Территория включает крупные города Тель-Авив и Беэр-Шева.

Дополнение

После внезапного нападения ХАМАС на Израиль Галант одобрил широкомасштабный призыв резервистов, сообщает его офис. Количество призванных резервистов будет зависеть от потребностей военных.

Израиль находится под непрерывным ракетным обстрелом из Газы более двух часов. В Иерусалиме и близлежащих городах сегодня утром уже дважды раздавались сирены предупреждения о ракетах. Жители сообщают, что слышали звуки многочисленных взрывов от ракет или перехвата «Железного купола». 

Сирены были слышны в ряде крупных городов, включая Иерусалим, Тель-Авив и Беэр-Шева.

Военный командующий ХАМАС Мохаммед Дейф заявил, что ХАМАС выпустил более 5000 ракет по Израилю во время внезапной атаки ранним утром, которую он назвал «Операция «Наводнение Аль-Акса».

Сначала было известно, что одна женщина была убита и было несколько раненых в результате обстрелов. Однако позже мэр бедуинского города Кусейфе на юге Абд аль-Азиз Нассара сообщил общественному вещателю Kan, что в результате ряда ракетных ударов в городе по меньшей мере четверо погибших и еще несколько раненых.

Кроме того, группы ХАМАС проникли через границу по крайней мере в один город на юге.

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