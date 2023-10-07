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В Ізраїлі на тлі атаки ХАМАС оголосили НС на півдні та у центрі

В Ізраїлі на тлі атаки ХАМАС оголосили НС на півдні та у центрі

Київ • УНН

 • 2084819 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив надзвичайну ситуацію на півдні та у центрі країни, зібрання обмежено, повідомляє з посиланням на його офіс The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, надзвичайну ситуацію оголошено в радіусі 80 кілометрів від сектора Газа.

"Особлива ситуація" дозволяє командуванню тилу військових обмежувати скупчення людей та закривати райони.

Територія включає великі міста Тель-Авів і Беер-Шева.

Доповнення

Після раптового нападу ХАМАС на Ізраїль Галант схвалив широкий призов резервістів, повідомляє його офіс. Кількість призваних резервістів залежатиме від потреб військових.

Ізраїль перебуває під безперервним ракетним обстрілом із Гази понад дві години. В Єрусалимі та прилеглих містах сьогодні вранці вже двічі лунали сирени попередження про ракети. Жителі повідомляють, що чули звуки численних вибухів від ракет або перехоплення «Залізного купола». 

Так, сирени були чутні в низці великих міст, включаючи Єрусалим, Тель-Авів і Беер-Шева.

Військовий командувач ХАМАС Мохаммед Дейф заявив, що ХАМАС випустив понад 5000 ракет по Ізраїлю під час раптової атаки рано вранці, яку він назвав «Операція «Повінь Аль-Акса».

Спочатку було відомо, що одна жінка була вбита і було кілька поранених в результаті обстрілів. Однак згодом мер бедуїнського міста Кусейфе на півдні Абд аль-Азіз Нассара повідомив суспільному мовнику Kan, що в результаті низки ракетних ударів у місті є щонайменше четверо загиблих і ще кілька поранених.

Окрім того, групи ХАМАС проникли через кордон принаймні в одне місто на півдні.

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