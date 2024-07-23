В июне расходы на безопасность и оборону достигли 155,6 млрд грн. За январь-июнь 2024 года на этот сектор использовано 888,4 млрд грн, что составляет 57,5% от всех расходов общего фонда госбюджета.
Расходы на безопасность и оборону в июне достигли 155,6 миллиарда гривен. Всего за январь-июнь этого года на сектор безопасности и обороны использовано 888,4 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Минфина, передает УНН.
155,6 млрд грн использовано из госбюджета в июне на сектор безопасности и обороны. За январь-июнь 2024 года расходы общего фонда госбюджета на этот сектор составили 888,4 млрд гривен (57,5 % от всей суммы расходов общего фонда госбюджета)
Средства, в частности, были направлены на:
Дополнение
18 июля Кабинет министров утвердил законопроект о сувеличении расходов Государственного бюджета на 2024 год на 500 млрд грн, преимущественно на оборону, а также изменения по повышению налогов, от чего ожидается 140 млрд грн.