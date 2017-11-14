В Ивано-Франковске продан лотерейный билет с выигрышем в 1 млн грн

Номер счастливого билета - 384103. Счастливчик приобрел его в "Лото маркете" по адресу: ул. Новгородская, 39, город Ивано-Франковск. Выигрышной дополнительной игровой комбинацией стала - 54601189.

Заметим, что указанный 1 млн грн был разыгран в рамках дополнительной акции "Оторвись по-взрослому", приуроченной к 18-летию лотереи "Лото-Забава".

"Игрок не только стал одним из победителей акции "Оторвись по-взрослому", но и имеет шанс приобщиться к элитному "Клубу миллионеров "М.С.Л." и ощутить все преимущества закрытого привилегированного сообщества", - рассказали в "М.С .Л."

Отмечается, что свое совершеннолетие лотерея "Лото-Забава" праздновала четыре тиража подряд. Призовой фонд праздничной акции "Оторвись по-взрослому" составлял 2 млн грн.

"За свой 18-летний стаж "Лото-Забава" может похвастаться уже 276-ю любимцами Фортуны, которым посчастливилось сорвать приз от 1 млн гривен и больше. Из них 17 счастливчиков появились в этом году", - сообщили в компании.

Напомним, "Лото-Забава" официально признана рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее.