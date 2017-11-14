В Івано-Франківську продано лотерейний білет з виграшем у 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Гравець з Івано-Франківську виграв в популярну лотерею “Лото-Забава” 1 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Номер щасливого білету — 384103. Щасливчик придбав його у “ЛОТО маркеті” за адресою: вул. Новгородська, 39, місто Івано-Франківськ. Виграшною додатковою ігровою комбінацією стала — 54601189.
Зауважимо, що вказаний 1 млн грн був розіграний в рамках додаткової акції “Відірвись по-дорослому”, приуроченої до 18-річчя лотереї “Лото-Забава”.
“Гравець не лише став одним з переможців акції “Відірвись по-дорослому”, але й має шанс долучитись до елітного “Клубу мільйонерів „М.С.Л.“ та відчути всі переваги закритої привілейованої спільноти”, — розповіли у “М.С.Л.”
Зазначається, що своє повнолітня лотерея “Лото-Забава” святкувала чотири тиражі поспіль. Призовий фонд святкової акції “Відірвись по-дорослому” складав 2 млн грн.
“За свій 18-річний стаж „Лото-Забава“ може похвалитись вже 276-ма улюбленцями Фортуни, яким пощастило зірвати приз від 1 млн гривень та більше. З них 17-ть щасливчиків з’явились у цьому році”, — повідомили у компанії.
Нагадаємо, “Лото-Забава” офіційно визнана рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів, які з’явилися в країні завдяки українській державній лотереї.