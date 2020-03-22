В Иране более 21 тысячи человек заболели COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Иране на коронавирус заболели 21 638 человек, из них более 1,6 тыс. человек умерли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mehr News Agency.
"Коронавирус в Иране: 21 638 случаев, 1685 смертей, 7913 выздоровели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за последние 24 часа 1028 новых случаев испытали положительный результат, увеличив общее количество инфекций в Иране до 21 638.
"Пандемия COVID-19 унесла жизни 1685 человек в Иране, за последние 24 часа зафиксировано 129 смертей", - сообщает издание.
Напомним, 20 марта, в Иране отмечали весенний новогодний праздник равноденствия - Навруз. В этот день президент Ирана Хассан Рухани поздравил народы, которые отмечают этот день и призвал их объединиться для борьбы с коронавирусом, чтобы снова сделать праздник "благославенным".