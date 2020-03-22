В Ірані понад 21 тисяча людей захворіли на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В Ірані на коронавірус захворіли 21 638 осіб, з них понад 1,6 тис. людей померли. Про це повідомляє УНН із посиланням на Mehr News Agency.
"Коронавірус в Ірані: 21 638 випадків, 1685 смертей, 7 913 одужали", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за останні 24 години 1028 нових випадків випробували позитивний результат, збільшивши загальну кількість інфекцій в Ірані до 21 638.
"Пандемія COVID-19 забрала життя 1685 людей в Ірані, за останні 24 години зафіксовано 129 смертей", - повідомляє видання.
Нагадаємо, 20 березня, в Ірані відзначали весняне новорічне свято рівнодення - Навруз. У цей день президент Ірану Хассан Рухані привітав народи, які відзначають цей день і закликав їх об'єднатися для боротьби з коронавірусом, щоб знову зробити свято "благославенним".