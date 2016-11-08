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В.Гройсмана призвали собрать группу силовиков, которые будут мониторить гастрольную деятельность в Крыму и на Донбассе

В.Гройсмана призвали собрать группу силовиков, которые будут мониторить гастрольную деятельность в Крыму и на Донбассе

Киев • УНН

 • 8981 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что направила письмо на имя Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с просьбой создать межведомственную группу из силовиков и профильных министерств, которая обязана мониторить гастрольную деятельность и другую активность тех, кто не гнушается выступать "наблюдать", инвестировать, в оккупированном Крыму и на Донбассе. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"...На мою почту продолжают приходить все новые и новые сообщения о заезжих гастролерах, которые вышивали в украденном Крыму, а теперь зашибают гривну в ненавистной им Украине (нелюбовь к демократии не распространяется на гривну)", - написала И.Геращенко.

"Конечно, это не моя работа - мониторить гастрольные графики московских работников, но в этой сфере нужно навести порядок. И я искренне не понимаю, почему это не делают структуры, которые должны этим заниматься. Но готова максимально приложить усилия, чтобы каждому нарушителю украинской границы запретили въезд в нашу страну", - сообщила И.Геращенко.

Она отметила, что уже направила письмо на имя премьера с просьбой создать межведомственную группу из силовиков и профильных министерств, которая обязана мониторить гастрольную деятельность и другую активность тех, кто не гнушается выступать "наблюдать", инвестировать, в оккупированном Крыму и на Донбассе.

"Эти гастролеры должны немедленно включаться в черный список СБУ и пограничников, чтобы к ним применялась ответственность по украинскому закону (уголовная, административная)", - отметила И.Геращенко.

Напомним, Служба безопасности Украины запретила въезд 140 деятелям культуры РФ, в том числе - 50-ти - начиная с декабря прошлого года.

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