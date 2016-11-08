В.Гройсмана закликали зібрати групу силовиків, які моніторитимуть гастрольну діяльність у Криму та на Донбасі

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що направила листа на ім'я Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням створити міжвідомчу групу з силовиків і профільних міністерств, яка зобов'язана моніторити гастрольну діяльність і іншу активність тих, хто не гребує виступати, "спостерігати", інвестувати, в окупованому Криму і на Донбасі. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.