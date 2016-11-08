В.Гройсмана закликали зібрати групу силовиків, які моніторитимуть гастрольну діяльність у Криму та на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що направила листа на ім'я Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням створити міжвідомчу групу з силовиків і профільних міністерств, яка зобов'язана моніторити гастрольну діяльність і іншу активність тих, хто не гребує виступати, "спостерігати", інвестувати, в окупованому Криму і на Донбасі. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“...на мою пошту продовжують приходити все нові і нові повідомлення про заїжджих гастролерів, які вишивали у вкраденому Криму, а тепер зашибають гривню в ненависній їм Україні (нелюбов до демократії не розповсюджується на гривню)”, — написала І.Геращенко.
“Звичайно, це не моя робота - моніторити гастрольні графіки московських заробітчан, але в цій сфері потрібно навести лад. І я щиро не розумію, чому це не роблять структури, які мають цим займатися. Але готова максимально докласти зусиль, аби кожному порушнику українського кордону заборонили в’їзд в нашу країну”, — повідомила І.Геращенко.
Вона наголосила на тому, що вже направила листа на ім’я прем’єра з проханням створити міжвідомчу групу з силовиків і профільних міністерств, яка зобов’язана моніторити гастрольну діяльність і іншу активність тих, хто не гребує виступати, “спостерігати”, інвестувати, в окупованому Криму і на Донбасі.
“Ці гастролери мають негайно включатися в чорний список СБУ і прикордонників, щоб до них застосовувалася відповідальність за українським законом ( кримінальна, адміністративна)”, — зазначила І.Геращенко.
Нагадаємо, Служба безпеки України заборонила в'їзд 140 діячам культури РФ, в тому числі - 50-тьом - починаючи з грудня минулого року.