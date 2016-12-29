В.Гройсман: власть на местах должна сделать восстановление детсадов приоритетом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Задача местной власти в регионах Украины заключается в том, чтобы сделать приоритетом восстановление и строительство новых детских садов. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на открытии детского сада в Дарницком районе столицы, передает УНН.
"Десятки тысяч детей сегодня по всей стране стоят в очередях на детские сады. Детсады переполнены. И задача сегодня местной власти сделать приоритет именно на восстановление и строительство новых детских садов", - подчеркнул премьер.
Также В.Гройсман отметил, что власть уже второй год подряд проводит финансовую децентрализацию.
"Это означает, что средства мы передали на места. И если есть хорошее урегулирование на местах, появляются такие детские сады, новые школы, новые дороги, другая инфраструктура. Мне бы очень хотелось, чтобы этот приоритет был неизменным для всех на местах руководителей, которых мы с вами выбираем и которым доверяем", - сказал В.Гройсман.
Напомним, В.Гройсман заявил, что в Украине необходимо обеспечить надлежащий уровень доступа детей к дошкольному образованию и отдыху в пришкольных лагерях.