В.Гройсман: влада на місцях має зробити відновлення дитсадків пріоритетом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Завдання місцевої влади у регіонах України полягає у тому, щоб зробити пріоритетом відновлення та будівництво нових дитячих садків. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на відкритті дитсадка у Дарницькому районі столиці, передає УНН.
"Десятки тисяч дітей сьогодні по всій країні стоять у чергах на дитячі садочки. Дитсадочки переповнені. І завдання сьогодні місцевої влади зробити пріоритет саме на відновлення та будівництво нових дитячих садків", - наголосив Прем’єр.
Також В.Гройсман зазначив, що влада вже другий рік поспіль проводить фінансову децентралізацію.
"Це означає, що кошти ми передали на місця. І якщо є гарне врегулювання на місцях, з’являються такі дитячі садочки, нові школи, нові дороги, інша інфраструктура. Мені б дуже хотілось, щоб цей пріоритет був незмінним для всіх на місцях керівників, яких ми з вами обираємо і яким довіряємо", - сказав В.Гройсман.
Нагадаємо, В.Гройсман заявив, що в Україні необхідно забезпечити належний рівень доступу дітей до дошкільної освіти та відпочинку у пришкільних таборах.