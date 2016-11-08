В.Гройсман посетит Херсонскую область в четверг
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Визит Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и первого вице-премьер-министра - Министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива ожидается в четверг, 10 ноября. Об этом корреспонденту УНН сообщили сотрудники Херсонской ОГА.
Делегацию чиновников встретят в аэропорту "Херсон". Гостей знакомят с планом развития аэропорта.
После планируется поездка в Херсонскую государственную морскую академию. Там запланирована пресс-конференция для журналистов.
Также в рамках рабочей поездки В.Гройсман посетит Херсонский машиностроительный завод.