В.Гройсман відвідає Херсонщину у четвер
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Візит Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та першого віце-прем’єр-міністра — Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва очікується в четвер 10 листопада. Про це кореспонденту УНН повідомили співробітники Херсонської ОДА.
Делегацію чиновників зустрінуть в аеропорту "Херсон". Гостей ознайомлять з планом розвитку аеропорту.
Опісля планується поїздка до Херсонської державної морської академії. Там запланована прес-конференція для журналістів.
Також в рамках робочої поїздки В.Гройсман відвідає Херсонський Машинобудівний завод.